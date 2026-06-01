Malore durante un' escursione sul Monte Cammarata soccorso un 87enne
Un uomo di 87 anni è stato soccorso dopo aver accusato un grave malore durante un'escursione sul Monte Cammarata. L'evento si è verificato nel corso di un'escursione, e l'uomo è stato trovato in difficoltà sul percorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato l'anziano in condizioni critiche. La località è stata raggiunta con mezzi di emergenza, e l'uomo è stato trasferito in ospedale.
Un pensionato di 87 anni, originario di Rovereto, è stato soccorso dopo essere stato colto da un grave malore durante un'escursione sul Monte Cammarata. L'uomo, affetto da patologie cardiache, si trovava insieme ad altri partecipanti quando, arrivato a quota 1.460 metri, si è sentito male. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Si sente male durante l'escursione, anziano soccorso sul Monte GrandeIeri pomeriggio sui Colli Euganei un uomo di età avanzata ha accusato un malore mentre si trovava sul sentiero dell’Alta Via del Monte Grande, nel...
Malore in quota sul Monte Briniza, escursionista soccorso con l’elicotteroNel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026, un escursionista ha avuto un malore mentre si trovava in quota sul Monte Briniza, nelle Prealpi Giulie.
Argomenti più discussi: Malore durante un'escursione sul Monte Cammarata, soccorso un 87enne; Turista trentino di 87 anni colto da malore ad alta quota durante un'escursione in Sicilia: salvato dal Soccorso Alpino e dalla Polizia; Agrigento, anziano soccorso sul monte Cammarata: aveva avuto un malore; Malore durante un’escursione: turista soccorso dall’elicottero della polizia.
Malore durante un’escursione, soccorso un turista 87enne nell’AgrigentinoIntervento congiunto del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e della Polizia di Stato sul Monte Cammarata, nell'Agrigentino ... quotidianodigela.it