Malore durante un' escursione sul Monte Cammarata soccorso un 87enne

Notizia in breve

Un uomo di 87 anni è stato soccorso dopo aver accusato un grave malore durante un'escursione sul Monte Cammarata. L'evento si è verificato nel corso di un'escursione, e l'uomo è stato trovato in difficoltà sul percorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato l'anziano in condizioni critiche. La località è stata raggiunta con mezzi di emergenza, e l'uomo è stato trasferito in ospedale.