Si sente male durante l' escursione anziano soccorso sul Monte Grande

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio sui Colli Euganei un uomo di età avanzata ha accusato un malore mentre si trovava sul sentiero dell’Alta Via del Monte Grande, nel territorio di Teolo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza. L'anziano è stato assistito e trasportato in condizioni da valutare, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per garantire la sua sicurezza. La zona è stata momentaneamente isolata per le operazioni di recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura ieri pomeriggio sui Colli Euganei, dove un anziano è stato colto un malore lungo il sentiero dell’Alta Via del Monte Grande, nel territorio di Teolo.Intorno alle 15.50, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova. Una squadra si è subito diretta sul posto, prima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine

Video Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Si sente male durante un'escursione: 68enne morto nel Teramano

Leggi anche: Salerno, anziano si sente male in via Dalmazia: soccorsi sul posto

monte grande si sente male duranteMalore durante l'escursione, anziano soccorso sui Colli EuganeiTEOLO (PADOVA) - Un anziano colto da malore è stato soccorso e recuperato nel pomeriggio di domenica 17 maggio sui Colli Euganei ed è ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web