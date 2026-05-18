Si sente male durante l' escursione anziano soccorso sul Monte Grande
Ieri pomeriggio sui Colli Euganei un uomo di età avanzata ha accusato un malore mentre si trovava sul sentiero dell’Alta Via del Monte Grande, nel territorio di Teolo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza. L'anziano è stato assistito e trasportato in condizioni da valutare, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per garantire la sua sicurezza. La zona è stata momentaneamente isolata per le operazioni di recupero.
Momenti di paura ieri pomeriggio sui Colli Euganei, dove un anziano è stato colto un malore lungo il sentiero dell’Alta Via del Monte Grande, nel territorio di Teolo.Intorno alle 15.50, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova. Una squadra si è subito diretta sul posto, prima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Si sente male durante un'escursione: 68enne morto nel Teramano
Leggi anche: Salerno, anziano si sente male in via Dalmazia: soccorsi sul posto
Malore durante l'escursione, anziano soccorso sui Colli EuganeiTEOLO (PADOVA) - Un anziano colto da malore è stato soccorso e recuperato nel pomeriggio di domenica 17 maggio sui Colli Euganei ed è ... ilgazzettino.it