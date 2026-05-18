Si sente male durante l' escursione anziano soccorso sul Monte Grande

Ieri pomeriggio sui Colli Euganei un uomo di età avanzata ha accusato un malore mentre si trovava sul sentiero dell’Alta Via del Monte Grande, nel territorio di Teolo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza. L'anziano è stato assistito e trasportato in condizioni da valutare, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per garantire la sua sicurezza. La zona è stata momentaneamente isolata per le operazioni di recupero.

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