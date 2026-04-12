Malore in quota sul Monte Briniza escursionista soccorso con l’elicottero

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026, un escursionista ha avuto un malore mentre si trovava in quota sul Monte Briniza, nelle Prealpi Giulie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della SORES che hanno attivato un'operazione di salvataggio con un elicottero. L'intervento è durato alcune ore e ha permesso di recuperare la persona, trasportandola in salvo.

Intervento nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026, sulle Prealpi Giulie, dove la Sores ha attivato tra le 14.30 e le 15.30 la stazione di Udine del Soccorso Alpino dopo una chiamata arrivata al Nue112 da parte di due escursionisti.I due si trovavano lungo la cresta del Monte Briniza, a.🔗 Leggi su Udinetoday.it Grave caduta sul Monte Melma, escursionista soccorso con l'elicotteroUn escursionista è rimasto ferito oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, durante un'escursione sul Monte Melma, la montagna che si innalza tra Lecco e... Colto da malore sul Monte Barro, uomo soccorso d'urgenza con l'elicotteroIntervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore.