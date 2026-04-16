Movida sotto controllo maxi operazione interforze | sanzioni per oltre 70mila euro

Nella città di Caserta, la Polizia di Stato ha condotto una grande operazione interforze ad Aversa, concentrata sui luoghi frequentati dalla movida. Durante l’intervento, sono state comminate sanzioni per oltre 70 mila euro a causa di infrazioni alle norme vigenti. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di rafforzare i controlli e garantire il rispetto delle regole nelle zone più affollate, in un’azione coordinata tra diverse forze dell’ordine.

Stretta sulla movida nel territorio casertano. La Polizia di Stato di Caserta ha coordinato una vasta operazione interforze ad Aversa, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli finalizzati a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle normative nei luoghi maggiormente frequentati.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Operazione interforze nel Crotonese, 363 persone identificate e sanzioni per 8mila euroUn’ampia operazione interforze ha interessato la provincia di Crotone lo scorso 13 febbraio 2026, concentrandosi in particolare sulla città di... Catania, controlli a due ristoranti in zona Movida: sanzioni per oltre 24.000 euroDue locali della zona della movida a Catania sono stati sottoposti a verifiche approfondite da una task force coordinata dalla Polizia di Stato. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blitz in zona movida: maxi multa per un noto ristorante, chiuso un bar; Controlli alto impatto a Terni e Narni: 102 persone identificate, espulsioni e foglio di via; Pasqua e Pasquetta sotto controllo sul litorale: 150 carabinieri tra Ostia, Fiumicino e Fregene; Pasqua e Pasquetta sicure sul litorale: maxi controlli dei Carabinieri. Movida sotto controllo, maxi operazione interforze: sanzioni per oltre 70mila euroControllati 8 locali, scoperti lavoratori in nero e gravi carenze sulla sicurezza. Disposta anche una chiusura immediata ... casertanews.it Catania. Movida sotto controllo nel cuore operativo: raffica di verifiche e sanzioni nel weekendUn fine settimana all’insegna della prevenzione e della sicurezza quello appena trascorso a Catania, dove il centro storico è stato interessato da un’imponente operazione interforze mirata a garantire ... libertasicilia.it Controlli serrati tra chioschi, ristoranti e bar: inflitte sanzioni per oltre 2.600 euro, la movida di #floridia finisce sotto stretta osservazione della Questura - facebook.com facebook