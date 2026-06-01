L’ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico conferma la leadership di Fratelli d’Italia e fotografa alcuni cambiamenti significativi negli equilibri tra i partiti. Se da un lato il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una posizione solida, dall’altro il Partito Democratico registra una lieve flessione che contribuisce ad ampliare il distacco tra le due principali forze politiche del Paese. In testa alle intenzioni di voto si conferma Fratelli d’Italia, che raccoglie il 28,1% dei consensi. Il partito della presidente del Consiglio mantiene invariato il proprio dato e continua a beneficiare di un consenso stabile, consolidando una distanza significativa sia dagli alleati sia dalle forze di opposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mai successo prima”. Sondaggi, i dati spiazzano tutti: colpo di scena

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