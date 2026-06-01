Mai successo prima Sondaggi i dati spiazzano tutti | colpo di scena
Un sondaggio di Termometro Politico indica che Fratelli d’Italia mantiene la leadership tra i partiti, con cambiamenti negli equilibri politici. I dati mostrano un risultato inaspettato rispetto alle precedenti rilevazioni, definendo la situazione come “mai vista prima”. La rilevazione evidenzia variazioni nel consenso tra gli elettori e nuove dinamiche nella distribuzione dei consensi politici, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sui partiti coinvolti.
L’ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico conferma la leadership di Fratelli d’Italia e fotografa alcuni cambiamenti significativi negli equilibri tra i partiti. Se da un lato il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una posizione solida, dall’altro il Partito Democratico registra una lieve flessione che contribuisce ad ampliare il distacco tra le due principali forze politiche del Paese. In testa alle intenzioni di voto si conferma Fratelli d’Italia, che raccoglie il 28,1% dei consensi. Il partito della presidente del Consiglio mantiene invariato il proprio dato e continua a beneficiare di un consenso stabile, consolidando una distanza significativa sia dagli alleati sia dalle forze di opposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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