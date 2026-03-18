Referendum giustizia gli ultimi sondaggi politici prima del voto spiazzano | nulla è deciso

A pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026, gli ultimi sondaggi politici prima del voto non sono più disponibili, poiché non si possono pubblicare nuovi dati sul confronto tra le due posizioni. La situazione resta quindi incerta e nessuna delle parti può considerarsi favorita. La campagna elettorale si avvicina alla conclusione senza indicazioni chiare sui risultati.

A pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026 non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi specifici sul confronto tra SÌ e NO. La normativa sul silenzio elettorale vieta infatti la diffusione di rilevazioni demoscopiche nei giorni immediatamente precedenti al voto. Per questo motivo gli ultimi dati disponibili restano quelli della scorsa settimana, che indicavano un leggero vantaggio del NO, ma con un margine ridotto e tutt’altro che definitivo. In assenza di nuovi numeri sul referendum, l’attenzione si sposta sui sondaggi politici generali, che continuano a essere diffusi regolarmente e che possono offrire indicazioni indirette sul clima del Paese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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