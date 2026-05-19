Mai successo prima Sondaggi italiani il colpo di scena che cambia tutto
Negli ultimi sondaggi elettorali pubblicati, il trend politico italiano registra un cambiamento rispetto ai dati precedenti. Le rilevazioni dell’istituto Swg per il TgLa7 indicano che il campo largo ottiene risultati migliori rispetto alle settimane precedenti, mentre la coalizione di centrodestra sembra aver registrato una flessione. Questo quadro, mai visto prima in questa forma, mostra un panorama in evoluzione, con variazioni che potrebbero influenzare le prossime dinamiche politiche nel paese.
Il trend politico dell’ultima settimana, secondo gli ultimi sondaggi elettorali Swg per il TgLa7, mostra un quadro in movimento che premia il cosiddetto campo largo e penalizza, nel complesso, la coalizione di centrodestra. Le variazioni sono contenute ma significative, soprattutto per quanto riguarda i principali partiti. Nel dettaglio, si registra una flessione per Fratelli d’Italia, mentre cresce in modo più marcato il Movimento 5 Stelle. In parallelo, il Pd segna un incremento, mentre la Lega continua a perdere terreno. Un quadro che, nel suo insieme, ridisegna gli equilibri tra i principali poli politici. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28,5%, ma perde lo 0,3% rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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