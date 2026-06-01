Mai così pochi nati a Terni | Nuovo record negativo discesa repentina e inesorabile

A Terni si registra il numero più basso di nascite di sempre. Nel corso dell’ultimo anno, il totale dei neonati è sceso sotto quota 700, rappresentando un calo significativo rispetto agli anni precedenti. Nel 2000, le nascite erano state 851, mentre nel 2010 si era toccato un massimo di 947. Da allora, il numero di bambini nati si è ridotto in modo rapido e continuo, evidenziando una tendenza alla diminuzione che si protrae nel tempo.

“Un nuovo record negativo di nati che, se confrontato con gli ultimi anni, mostra ancora di più tutta la sua drammaticità: nel 2000 i nati furono 851, e ora quella generazione è in piena età feconda; nel 2010 si è raggiunto il boom di nati del nuovo secolo 947, e poi la discesa è stata repentina. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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