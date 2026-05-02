Quest'anno, in Serie A, il numero di gol segnati è il più basso degli ultimi vent’anni. A maggio, si potrebbe raggiungere un record negativo di reti segnate, mentre i portieri sembrano beneficiare di questa situazione. I dati ufficiali confermano che le reti complessive sono molto inferiori rispetto alle stagioni precedenti, facendo segnare una delle annate meno prolifiche negli ultimi due decenni.

I numeri della Serie A 202526 sono ufficialmente i peggiori da quando il campionato è tornato a venti squadre. Con quattro turni ancora da disputare, e con la 35esima giornata aperta dall’1-2 del Pisa al Lecce che ha spedito i toscani in B, la Serie A conta 828 gol in 341 partite. La media è di 2,43 reti a incontro: il dato più basso dal 200405. Per chiudere sopra quota 1.000 — soglia che fino a tre anni fa era considerata fisiologica — servirebbe una media di 4,4 gol nelle ultime 39 partite. Più che improbabile: irreale. Persino quota 900 è in bilico. Bastano 1,8 reti a partita per evitare l’umiliazione, ma considerando che siamo a 2,43 e che il finale di stagione, con squadre già salve o già eliminate, di solito non aiuta, il rischio c’è.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A, mai così pochi gol da vent’anni: a maggio si rischia il record negativo (e i portieri ringraziano)

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