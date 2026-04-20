Conte Napoli mai così male! Il record negativo stabilito con la Lazio | finale di stagione sotto esame

Da calcionews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Antonio Conte sta attraversando un momento difficile, con risultati che lo collocano ai minimi storici. La sconfitta contro la Lazio ha contribuito a stabilire un nuovo record negativo per il tecnico salentino, segnando la peggior stagione di sempre per la squadra. La fine del campionato si avvicina e le performance recenti sollevano preoccupazioni sul futuro.

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