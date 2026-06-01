Magistrato accusato ingiustamente di assenteismo chiede 52mila euro di danni ma il giudice | Non è mia competenza

Notizia in breve

Un magistrato che era stato accusato ingiustamente di assenteismo ha intentato una causa contro il suo datore di lavoro chiedendo 52mila euro di risarcimento. La richiesta è stata respinta dal giudice civile, che ha precisato che la competenza non è del tribunale civile ma di quello amministrativo. La causa è stata quindi bloccata per un errore di competenza.