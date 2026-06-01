Magistrato accusato ingiustamente di assenteismo chiede 52mila euro di danni ma il giudice | Non è mia competenza
Un magistrato che era stato accusato ingiustamente di assenteismo ha intentato una causa contro il suo datore di lavoro chiedendo 52mila euro di risarcimento. La richiesta è stata respinta dal giudice civile, che ha precisato che la competenza non è del tribunale civile ma di quello amministrativo. La causa è stata quindi bloccata per un errore di competenza.
Magistrato accusato falsamente di “assenteismo” fa causa al suo “datore di lavoro” e chiede un risarcimento di 52mila euro, ma si vede respingere la richiesta per un errore di competenza: non spetta al Tribunale civile, ma ai colleghi del Tribunale amministrativo.Il ricorrente, ex numero uno dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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