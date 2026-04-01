Bio-on Cicognani chiede i danni per 290 milioni di euro Ma il giudice gli dà torto

Un individuo ha presentato una richiesta di danni di 290 milioni di euro, ma il tribunale ha respinto la sua domanda. La vicenda riguarda una controversia legale tra le parti coinvolte, con la richiesta di risarcimento avanzata dall’accusatore e il giudizio emesso dal giudice. La decisione è stata comunicata oggi dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Bologna, 1 aprile 2026 – Aveva chiesto un risarcimento astronomico: 290 milioni di euro. Guido Cicognani, fondatore assieme a Marco Astorri della star up delle bioplastiche Bio-on, arrivata ai bei tempi a valere oltre un miliardo di euro, due anni fa aveva trascinato davanti al giudice civile Gabriele Grego, accusandolo di aver provocato il collasso della sua società attraverso il famigerato report diffuso nel 2019 dal fondo speculativo Quintessential. Secondo Cicognani, quel report era “denigratorio” e aveva causato l’ingiusto fallimento della start up, per cui Grego doveva risarcirgli i danni: 271 milioni per il deprezzamento delle azioni e altri 20 a titolo di danno di immagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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