Operata 2 volte chiede i danni in tribunale | ma i giudice dice no

Una donna operata due volte alla spalla ha presentato una richiesta di risarcimento danni in tribunale, sostenendo di aver continuato a sentirsi male dopo gli interventi. La richiesta è stata respinta dal giudice, che ha rigettato la domanda di risarcimento. La donna aveva subito due interventi chirurgici e si era rivolta ai giudici per ottenere un risarcimento, ma la richiesta non è stata accolta.

Civitanova Marche, 29 aprile 2026 – Operata alla spalla, continua a stare male e finisce di nuovo sotto i ferri: chiede il risarcimento, ma il tribunale le dice no. Per i giudici non ci sono errori dei medici. È la storia finita davanti al Tribunale di Macerata, dove una donna aveva chiesto oltre 25mila euro dopo un intervento alla spalla sinistra eseguito nel dicembre 2019 alla Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova. La prima operazione chirurgica a Civitanova. L’operazione serviva a risolvere un problema che andava avanti da tempo: dolore forte, movimenti limitati e nessun miglioramento con le cure. Dopo l’intervento, però, la situazione non cambia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operata 2 volte, chiede i danni in tribunale: ma i giudice dice no The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Bio-on, Cicognani chiede i danni per 290 milioni di euro. Ma il giudice gli dà tortoBologna, 1 aprile 2026 – Aveva chiesto un risarcimento astronomico: 290 milioni di euro. Leggi anche: Fiorentina esclusa dalla serie B: Cecchi Gori chiede i danni alla Figc, ma il Consiglio di Stato dice no