Maggiolata Lucignanese 2026 partenza da record | quasi 7mila presenze

La Maggiolata Lucignanese 2026, alla sua 87ª edizione, è iniziata domenica 31 maggio con un record di presenze. La prima giornata ha visto quasi 7.000 visitatori, tra appassionati e turisti, partecipare alla manifestazione. La cifra supera di gran lunga i numeri delle edizioni precedenti e conferma l’interesse crescente per l’evento. La manifestazione si svolge tradizionalmente in questa data e coinvolge la comunità locale e i visitatori da fuori regione.

È partita con il piede giusto la Maggiolata Lucignanese 2026. La prima giornata della storica manifestazione, giunta all'87a edizione, andata in scena ieri, domenica 31 maggio, ha fatto registrare numeri da record, sfiorando le 7mila presenze tra visitatori, appassionati e turisti arrivati da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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La Maggiolata torna a fiorire con tema olimpico

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