Maggiolata Lucignanese 2026 fuori le date La prossima sarà un’edizione olimpica

A Lucignano, il 14 marzo 2026, è stato annunciato che la Maggiolata Lucignanese si terrà nel 2026 e sarà un’edizione speciale dedicata alle Olimpiadi. La città si sta organizzando per accogliere l’evento, considerato uno dei momenti più importanti del calendario locale. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale che richiama numerosi partecipanti e visitatori.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Lucignano si prepara a tornare a fiorire con uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio. Sono state ufficializzate le date della 87ª edizione della Maggiolata Lucignanese, che nel 2026 animerà il borgo con tre giornate di festa e tradizione: domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno (in notturna) e domenica 7 giugno. È stato inoltre anticipato il tema dei carri allegorici dell’edizione 2026, che sarà dedicata alle Olimpiadi: “ I Giochi Olimpici: tra antichità e attualità”, un filo conduttore che promette di stimolare la fantasia dei rioni e offrire al pubblico scenografie spettacolari e ricche di significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggiolata Lucignanese 2026, fuori le date. La prossima sarà un’edizione olimpica Articoli correlati Caccia Village, l'edizione 2026 a Umbriafiere: le date e le novitàDal 16 al 18 maggio torna a Bastia Umbra Caccia Village, la manifestazione di riferimento dedicata al mondo della caccia, del tiro sportivo e... Festival di Sanremo, sarà Stefano De Martino il conduttore della prossima edizioneIn un colpo di scena degno delle migliori anteprime televisive, Stefano De Martino è stato indicato come il prossimo conduttore del Festival di...