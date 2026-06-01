Maestro arrestato per presunti abusi su alunni di sette anni | confermato il carcere

Notizia in breve

Un maestro di una scuola elementare nel Milanese rimane in carcere, accusato di aver commesso abusi su bambini di sette anni. La decisione di mantenere il carcere è stata confermata durante un'udienza. L’indagine riguarda presunti comportamenti illeciti nei confronti di più alunni. La procura ha richiesto e ottenuto il proseguimento della detenzione dell'insegnante. La vicenda è ancora sotto indagine, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.