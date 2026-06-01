Maestro arrestato per presunti abusi su alunni di sette anni | confermato il carcere
Un maestro di una scuola elementare nel Milanese rimane in carcere, accusato di aver commesso abusi su bambini di sette anni. La decisione di mantenere il carcere è stata confermata durante un'udienza. L’indagine riguarda presunti comportamenti illeciti nei confronti di più alunni. La procura ha richiesto e ottenuto il proseguimento della detenzione dell'insegnante. La vicenda è ancora sotto indagine, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.
Resta in carcere il maestro di una scuola elementare del Milanese accusato di abusi su dei bambini di sette anni. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Angelica Cardi, che ha convalidato l'arresto.Le accuseL'uomo, arrestato in flagranza di reato, è accusato di violenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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