Novara prof indagato per violenza sessuale su alunni | i presunti abusi durante le lezioni

Un insegnante di un istituto superiore della provincia di Novara è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di alcuni studenti. L’indagine riguarda presunti abusi avvenuti durante le lezioni e si sta svolgendo sotto il coordinamento delle autorità giudiziarie competenti. La scuola ha già adottato misure cautelari e ha avviato verifiche interne.

Si tratta di un professore di un istituto superiore della provincia di Novara: deve rispondere di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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