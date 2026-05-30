Un insegnante di scuola primaria nel Milanese è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri mentre si trovava in aula durante le lezioni. Le forze dell’ordine sono intervenute in flagranza di reato, nell’ambito di un’indagine su presunti abusi commessi su alcuni alunni dell’istituto pubblico. La notizia si è diffusa rapidamente, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti.

Un insegnante di scuola primaria in servizio in un istituto pubblico del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri nella mattinata di oggi, mentre erano in corso le lezioni. L’operazione, scattata circa un’ora dopo l’inizio dell’attività didattica, è stata disposta dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Il docente, circa trentenne, risulta indagato per violenza sessuale su più minori. L’arresto, secondo quanto riferito dagli investigatori, riguarda al momento due bambini, ma gli accertamenti sono ancora in corso per verificare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori vittime. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maestro arrestato nel Milanese: indagini su presunti abusi su alunni di una scuola primaria

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