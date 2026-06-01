I dazi americani sul Made in Italy, pari al 14%, continuano a influenzare le esportazioni italiane. Nonostante ciò, i dati della Relazione annuale della Banca d’Italia indicano che il settore farmaceutico ha registrato un aumento significativo delle esportazioni, evidenziando la capacità di resistenza del sistema produttivo nazionale. Il rapporto sottolinea come, in un contesto internazionale difficile, alcune filiere siano riuscite a mantenere e addirittura accelerare la crescita.

La stretta commerciale americana pesa sulle esportazioni italiane, ma i numeri della Relazione annuale della Banca d'Italia mostrano anche la capacità di tenuta del sistema produttivo nazionale in un contesto internazionale sempre più complesso. Nel 2025, infatti, «il dazio medio Usa effettivo è salito di quasi 12 punti percentuali, raggiungendo il 14%», dopo che l'intesa raggiunta tra Washington e Bruxelles a luglio ha fissato al 15% l'aliquota applicata alla maggior parte dei beni esportati dall'Ue. Nonostante il nuovo scenario, l'export italiano verso gli Usa ha continuato a crescere. Secondo Bankitalia, «nel 2025 le esportazioni italiane di beni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 7,2% in valore», sostenute soprattutto dal comparto farmaceutico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Made in Italy, i dazi Usa hanno un peso del 14% ma l’export accelera, boom del farmaceutico

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