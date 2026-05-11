Dopo settimane di tensioni diplomatiche e minacce di nuovi dazi, l’Unione europea e gli Stati Uniti si preparano a riprendere i negoziati il 19 maggio. La discussione riguarda l’accordo commerciale e le possibili modifiche alle tariffe che potrebbero influenzare l’export del made in Italy. La ripresa dei colloqui arriva dopo un periodo di trattative rallentate e tensioni tra le due parti.

Dopo settimane di tensioni diplomatiche, minacce di nuovi dazi e trattative rallentate, Unione europea e Stati torneranno al tavolo negoziale per cercare di sbloccare l’accordo commerciale sui dazi. Il primo tavolo di confronto tra i vertici Ue (Commissione, Consiglio ed Europarlamento) si è però concluso senza un’intesa definitiva. Così le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio 2026 dopo oltre cinque ore di confronto. Nel frattempo, dagli Stati Uniti continuano ad arrivare pressioni molto forti. Donald Trump ha minacciato esplicitamente un nuovo aumento delle tariffe Accordo dazi Ue-Usa: perché il 19 maggio è una data importante anche per l’Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dazi, cosa può cambiare per l’export made in Italy: si decide tutto il 19 maggio

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