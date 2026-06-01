La Marina francese ha intercettato nella mattinata di ieri la petroliera russa Tagor nell’Atlantico. Emmanuel Macron ha annunciato l’evento tramite un post su X. Il Cremlino ha definito l’azione un atto di pirateria internazionale. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’intercettazione o sulle motivazioni.

La Marina francese ha intercettato nella mattinata di ieri la petroliera russa Tagor. Lo ha reso noto il presidente Emmanuel Macron in un post su X. “Abbiamo intercettato nuova petroliera soggetta a sanzioni internazionali proveniente dalla Russia. La nostra determinazione è costante e totale”. L’operazione “è stata condotta nell’Atlantico, in acque internazionali, con il sostegno di diversi partner tra cui il Regno Unito, nel rigoroso rispetto del diritto del mare”, ha aggiunto il capo dello Stato. “È inaccettabile che delle navi eludano le sanzioni internazional i, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia conduce contro l’Ucraina da oltre 4 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Macron: “Petroliera russa intercettata nell’Atlantico”. Il Cremlino: “Atto di pirateria internazionale”

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French forces capture Russian-linked tanker in Atlantic operation | Morning Report

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