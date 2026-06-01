La marina francese ha intercettato e abbordato una petroliera di nome Tagor, che proveniva dalla Russia. La nave, soggetta a sanzioni internazionali, si pensa possa far parte della cosiddetta “flotta ombra” russa. L’operazione si è svolta in acque internazionali, secondo quanto dichiarato dal presidente francese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’intervento o sulla destinazione della petroliere.

La Marina francese ha abbordato una petroliera, il cui nome è Tagor, soggetta a sanzioni internazionali e proveniente dalla Russia; è probabile che appartenga alla cosiddetta “flotta ombra” russa. A riferire la notizia, poche ore fa, è stato il presidente francese Emmanuel Macron. Il leader francese ha scritto sul proprio profilo X: “Questa operazione si è svolta nell’Oceano Atlantico, in alto mare, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, nel rigoroso rispetto del diritto del mare. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina da oltre quattro anni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Macron ha dichiarato che la marina francese avrebbe abbordato una petroliera appartenente alla “flotta ombra” russa

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MACRON anuncia el REARME NUCLEAR de FRANCIA debido al conflicto en ORIENTE MEDIO |RTVE Noticias

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