Una petroliera della flotta russa, originariamente denominata Nova Crest, ha cambiato nome in Nero prima di attraversare lo Stretto di Hormuz. I marittimi a bordo stanno cercando di lasciare il Golfo, affrontando diverse difficoltà nel tentativo di riprendere la rotta. La manovra sembra essere parte di una strategia più complessa volta a superare i controlli nelle acque della regione.

I marittimi bloccati a Hormuz le stanno tentando tutte per lasciare il Golfo e riprendere la propria rotta. E per farlo stanno utilizzando anche qualche "trucchetto", cercando di agirare controlli e blocchi, sia iraniani che americani. Se tra il 18 e il 19 aprile la girandola di annunci, «Hormuz è completamente aperto» e «Hormuz è chiuso», ha creato confusione e incertezza (con circa 42 navi che sono riuscite ad attraversare lo Stretto nell'arco di due giorni), l'inizio di settimana ha visto un crollo totale dei movimenti. E in questo contesto, quelle poche navi che riescono a eludere la barriera diventano dei casi da studiare. Il...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, il trucco della petroliera della flotta ombra russa per attraversare lo Stretto: il cambio nome all'ultimo (da Nova Crest a Nero)

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