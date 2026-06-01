A ottobre, l’attore tornerà a teatro, ma ha dubbi sulla possibilità di farcela, poiché sta lavorando con un mental coach. Ricorda di apprezzare le nuove sfide e di aver trovato interessante un ruolo diverso dal solito. Ha spiegato che il successo può essere una gabbia, e sta cercando di gestire le pressioni attraverso il supporto di un professionista. Non ha fornito dettagli sul progetto teatrale o sulla durata del ritorno.

Roma – “Mi piace affrontare nuove sfide. Ho apprezzato questo ruolo così diverso per confrontarmi con un altro tipo di recitazione”. Maccio Capatonda torna al cinema con Smart Working, film scritto e diretto da Svevo Moltrasio da giovedì in sala. Nella commedia l’attore e comico interpreta Giuliano, un uomo convinto che il lavoro da remoto abbia migliorato la sua vita professionale e privata. Ma quando l’azienda minaccia di eliminare questa modalità a causa della scarsa produttività dei dipendenti, Giuliano si propone di aiutare i colleghi a “lavorare meglio”. Una scelta che li porterà tutti a trasferirsi a casa sua, tra situazioni assurde e convivenze impossibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maccio Capatonda: “Il successo ingabbia. A ottobre torno a teatro, ma non sono sicuro di farcela: ho un mental coach”

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