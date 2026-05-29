L’attore e comico ha dichiarato di considerare il successo come una gabbia e di trovare il teatro molto spaventoso. Sta valutando l’idea di rivolgersi a un mental coach per affrontare le sue paure. In passato ha interpretato personaggi caricaturali in vari lavori, ma ora si sta concentrando su un ruolo diverso. La sua riflessione sulla pressione legata alla notorietà e sulla difficoltà di affrontare il palcoscenico si combina con il suo desiderio di un supporto professionale.

Nel film interpreta Giuliano, un uomo che in smart working produce molto e nello stesso tempo riesce a dedicarsi alle sue passioni e alla moglie Laura (Sara Lazzaro), in attesa del secondo figlio. Gli altri dipendenti invece non sono così produttivi e l’azienda minaccia di riportare tutti in ufficio. I colleghi allora, uno a uno, si trasferiscono a lavorare proprio a casa di Giuliano. Quello che doveva essere uno spazio di libertà e di condivisione si trasforma lentamente in una prigione domestica e psicologica. «Mi è piaciuto svestire i panni del comico», racconta Maccio. «Quando mi hanno proposto un ruolo diverso dal solito, l’ho apprezzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maccio Capatonda: «Il successo può diventare una gabbia. E il teatro mi terrorizza talmente che sto pensando a un mental coach»

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