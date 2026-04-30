Maccio Capatonda | Il pubblico ha scelto il nome d'arte ma Maccio sono io Herbert? Funziona ovunque siamo diversi

Durante la seconda puntata di Telespettatroci, il format di interviste di Fanpage, l’attore e comico ha parlato del suo nome d’arte, affermando che il pubblico lo ha scelto, ma che lui resta Maccio Capatonda. Ha anche menzionato Herbert, un personaggio creato, sostenendo che funziona in diversi contesti e che lui e Herbert sono figure distinte.

Maccio Capatonda ospite della seconda puntata di Telespettatroci, il format di interviste di Fanpage. Ultimo comico dell'era analogica e primo di quella digitale, è capostipite di una generazione che si è fatta notare fuori dalla Tv: "Quando ho visto i The Jackal per la prima volta ho detto 'ma questi sono più bravi di me'". Qui racconta il suo percorso, dagli inizi con la Gialappa's al connubio con Herbert Ballerina, fino ad oggi, con una ricerca di sé e della sua comicità che lo porterà per la prima volta a teatro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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