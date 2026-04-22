L'ex portiere ha raccontato al Corriere della Sera di come una promessa fatta al nonno scomparso lo abbia spinto a mantenere un impegno importante. Ha anche riferito di aver evitato di essere coinvolto nella strage di Nizza grazie a un ritardo del suo volo aereo. Inoltre, ha detto che un ex compagno di squadra gli ha salvato la vita in un'occasione.

"Nella mia vita ho toccato con mano la sofferenza. L’ho fatto per tre volte. La prima è stata un dolore fisico, la seconda psicologico, la terza ha colpito corpo e mente. Ma sono grato di aver vissuto tutto questo". Inizia così l'intervista rilasciata da Sebastien Frey al Corriere della Sera. L'ex portiere di Inter, Fiorentina e Parma ha ripercorso la sua storia tra calcio, fede buddista, depressione e la paura di morire. Frey ha rivendicato con orgoglio la storia sportiva della sua famiglia, sottolineando come spesso venga ignorata dai media: "Quando si parla di dinastie nel calcio, si citano sempre i soliti nomi. Mai nessuno parla della mia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frey: "Baggio mi ha salvato la vita. E sono scampato alla strage di Nizza grazie a un ritardo aereo"

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