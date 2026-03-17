Paupisi il figlio scampato alla strage familiare | Per adesso non è mio padre per me rimane Salvatore

Mario Ocone, figlio di Salvatore ed Elisa Polcino, ha parlato delle condizioni della sorella Antonia, unica sopravvissuta alla strage familiare. Ocone ha dichiarato che, per ora, non considera Salvatore come suo padre, affermando che per lui rimane Salvatore. La vicenda ha coinvolto la famiglia di Paupisi, dove si è verificato il tragico episodio.