Nel mondo del calcio si è diffusa la notizia della morte di Mircea Lucescu. Il Napoli ha pubblicato una nota ufficiale in cui esprime il cordoglio del presidente, dell’allenatore e della società per la perdita dello storico tecnico romeno. La notizia ha suscitato reazioni e messaggi di solidarietà da parte di diverse realtà del settore.

Mircea Lucescu è morto. Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, esprime il cordoglio del presidente De Laurentiis, dell’allenatore Conte e dell’intera società per la scomparsa dello storico tecnico romeno. Lucescu: l’avversario leale che il calcio ricorda. La SSC Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale descrive Lucescu come “eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite”. Il riconoscimento del club azzurro sottolinea il valore professionale e umano del tecnico, indipendentemente dalle competizioni affrontate insieme negli anni. Lucescu rappresentava una figura di spicco del calcio europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Lucescu: il messaggio di cordoglio del Napoli

Mircea Lucescu è morto all'età di 80 anni: lutto nel mondo del calcioDopo un infarto cardiaco che lo aveva colpito venerdì scorso, Lucescu era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva.

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Lutto nel mondo del calcio, è morto Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno si è spento a 80 anniLutto nel mondo del calcio, è scomparso l’allenatore rumeno Mircea Lucescu a 80 anni. Le ultimissime La scomparsa di Mircea Lucescu scuote profondamente il mondo del calcio, che si ritrova a salutare ... lazionews24.com

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea LucescuRoma, 7 apr. (askanews) – Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra gli allenatori più vincenti della storia e protagonista anche in Italia con Inter, Brescia, Pisa e Reggiana. askanews.it

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