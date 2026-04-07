Grave lutto nel calcio mondiale | il messaggio di cordoglio di De Laurentiis Conte e del Napoli

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un noto allenatore rumeno, deceduto in ospedale a Bucarest dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche a causa di un infarto. Nei giorni scorsi, si sono susseguite numerose manifestazioni di cordoglio da parte di figure del settore e del club di appartenenza. La notizia ha suscitato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi e omaggi.

Il leggendario tecnico, che avrebbe compiuto 81 anni nei prossimi mesi, ha allenato per molti anni anche in Italia, guidando Pisa, Brescia, Reggiana e Inter nel corso della sua brillantissima carriera. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Napoli, De Bruyne e il sogno scudetto: "Eravamo a - 14, ora a - 7. Proviamo a vincere più partite possibile" Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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