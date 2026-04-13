Francesca Sveva Cicala addio alla ricercatrice di 29 anni | aveva trasformato la sua malattia in ricerca

Il 9 aprile si sono svolti i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice di 29 anni, nella chiesa di San Carlo alle Mortelle. La giovane, napoletana, era deceduta recentemente e la cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che hanno ricordato la sua dedizione alla ricerca e il modo in cui aveva affrontato la malattia.

Affollata, il 9 aprile la chiesa di San Carlo alle Mortelle. Si tenevano i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice napoletana spentasi a 29 anni. Aveva scelto di trasformare il suo percorso oncologico in un lavoro scientifico, dedicando la laurea magistrale in Biotecnologie – discussa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Lutto a Napoli per Francesca Sveva Cicala, ricercatrice morta a 29 anni: aveva dedicato gli studi alla sua malattiaLa ricercatrice napoletana è morta lo scorso 9 aprile: nonostante fosse stata colpita da un glioblastoma, forma aggressiva di tumore cerebrale, aveva... Leggi anche: Tragedia a Napoli: scomparsa Francesca, giovane ricercatrice di soli 29 anni. Argomenti più discussi: L’addio a Francesca Sveva Cicala ricercatrice a Napoli; Francesca Sveva Cicala, la sfida al cancro: Si era laureata con la tesi sul suo male incurabile; Francesca Sveva Cicala, la sfida al cancro: Si era laureata con la tesi sul suo male incurabile; Francesca Sveva Cicala, la sfida al cancro: Si era laureata con la tesi sul suo male incurabile. Francesca Sveva Cicala aveva scoperto di essere affetta da una neoplasia al cervello nel 2022, in seguito a una crisi epilettica - facebook.com facebook