Un episodio di circa venti lupi uccisi si è verificato nel Parco nazionale d’Abruzzo, vicino al borgo di Aschi, un comune di circa 400 abitanti nella provincia dell’Aquila. L’inviata di “Mattino Cinque” ha visitato il paese, dove il sindaco ha ricordato il rapporto secolare tra la comunità e i lupi, sottolineando una convivenza pacifica nel tempo. La notizia riguarda un episodio recente di violenti abbattimenti di animali selvatici.

L’inviata di “Mattino Cinque” Emanuela Gentilin è nel borgo di Aschi a Ortona dei Marsi, un comune di circa 400 abitanti della provincia dell’Aquila, non lontano dal Parco nazionale d’Abruzzo dove è avvenuta la strage di circa venti lupi. Aschi, detto anche “il paese dei lupi” come è stato nominato in una delibera del sindaco Giuseppe Buccella, è un comune abituato da sempre a convivere con questi esemplari. “Noi abbiamo un rapporto secolare con i lupi, possiamo dire che sono una storia di famiglia. Il mio papà da piccola, quando sentivo l’ululato, mi diceva: non devi aver paura dei lupi, il lupo è necessario” ha raccontato una cittadina.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Strage di lupi in Abruzzo, sindaco di Aschi: ”Rapporto secolare con i lupi, la nostra una convivenza pacifica”

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