L' universo liquido di Daniele Mazzoleni debutta a Palermo

Da liberoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo è stato presentato “L’universo liquido” di Daniele Mazzoleni. Si tratta di un’opera artistica che esplora il legame tra identità umana e elementi naturali. La mostra è stata inaugurata di recente e rimarrà aperta al pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi collaterali o sul numero di opere esposte. La presentazione si è svolta in un contesto culturale, senza ulteriori specifiche su partecipanti o organizzatori.

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Esiste un filo sottile, ma incredibilmente resistente, che lega l’identità umana agli elementi naturali. Quando questo elemento è l’acqua, il legame si trasforma in memoria collettiva, in storia e in un richiamo ancestrale a cui è impossibile sottrarsi. Su questa falsariga concettuale si sviluppa amare, la prima mostra personale di Daniele Mazzoleni a Palermo, curata da Stefania Morici e ospitata negli spazi suggestivi di Spazio Sintesi (via Principe di Belmonte 26) dal 25 maggio al 26 giugno 2026.?L’esposizione, patrocinata dal Comune di Palermo e sostenuta dall’associazione Settimana delle Culture, non è soltanto un debutto artistico di. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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