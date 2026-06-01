L' universo liquido di Daniele Mazzoleni debutta a Palermo

Notizia in breve

A Palermo è stato presentato “L’universo liquido” di Daniele Mazzoleni. Si tratta di un’opera artistica che esplora il legame tra identità umana e elementi naturali. La mostra è stata inaugurata di recente e rimarrà aperta al pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi collaterali o sul numero di opere esposte. La presentazione si è svolta in un contesto culturale, senza ulteriori specifiche su partecipanti o organizzatori.