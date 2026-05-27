L’universo di Yellowstone non si ferma più | Dutton Ranch debutta con ascolti record storici su Paramount+
Dutton Ranch ha raggiunto ascolti record di sempre su Paramount+. La serie, ambientata tra i paesaggi del Montana e del Texas, è stata seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo. La produzione, creata da Taylor Sheridan, continua a dominare le piattaforme di streaming e a catturare l’attenzione del pubblico. I dati di ascolto sono stati ufficialmente comunicati dalla piattaforma.
L’inarrestabile impero televisivo ambientato nei suggestivi e spietati scenari del Texas e del Montana creato da Taylor Sheridan ha messo a segno l’ennesimo, clamoroso trionfo sul fronte dell’audience globale. Secondo i dati condivisi da The Hollywood Reporter, il debutto ufficiale di Dutton Ranch ha registrato ascolti record senza precedenti, trasformandosi nel miglior lancio assoluto per una serie originale nella storia della piattaforma streaming Paramount+. L’attesissimo spinoff, nato per espandere le vicende dei segmenti narrativi più amati dal pubblico, ha confermato la straordinaria capacità di attrazione che il brand esercita sugli spettatori, superando di gran lunga le già rosee aspettative della vigilia elaborate dagli analisti televisivi americani. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Yellowstone Dutton Ranch Episode 1 Trailer Is SO GOOD!
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Sono di parte e lo dico apertamente quindi il consiglio di fare l’abbonamento a Paramount per guardare Dutton Ranch non è obiettivo… però lo è … le prime due puntate sono convincenti. Ho amato Yellowstone e tutti e due i suoi prequel (1883 e 1923), mi è facebook
Il Dutton Ranch è esattamente ciò che i fan di Yellowstone avevano ordinato reddit
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