L’universo di Yellowstone non si ferma più | Dutton Ranch debutta con ascolti record storici su Paramount+

Notizia in breve

Dutton Ranch ha raggiunto ascolti record di sempre su Paramount+. La serie, ambientata tra i paesaggi del Montana e del Texas, è stata seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo. La produzione, creata da Taylor Sheridan, continua a dominare le piattaforme di streaming e a catturare l’attenzione del pubblico. I dati di ascolto sono stati ufficialmente comunicati dalla piattaforma.