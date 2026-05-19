Daniele Mazzoleni debutta a Palermo | da Spazio sintesi la mostra personale Amare

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 maggio, presso lo Spazio Sintesi di Palermo, si inaugura la mostra personale [A]MARE di Daniele Mazzoleni. L’esposizione presenta un’analisi sul rapporto tra l’essere umano e l’acqua, elemento fondamentale per la vita sulla Terra. La mostra si svolge in via Principe di Belmonte 26 e rimarrà aperta al pubblico, offrendo una serie di opere che approfondiscono questa relazione attraverso diverse interpretazioni visive.

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Con la mostra personale AMARE, il 25 maggio Daniele Mazzoleni debutta a Palermo allo Spazio Sintesi (via Principe di Belmonte 26) portando in scena un’indagine profonda sul legame indissolubile tra l’essere umano e l’acqua, l’elemento più vitale e pervasivo del nostro pianeta.“Palermo -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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