Daniele Mazzoleni debutta a Palermo | da Spazio sintesi la mostra personale Amare

Il 25 maggio, presso lo Spazio Sintesi di Palermo, si inaugura la mostra personale [A]MARE di Daniele Mazzoleni. L’esposizione presenta un’analisi sul rapporto tra l’essere umano e l’acqua, elemento fondamentale per la vita sulla Terra. La mostra si svolge in via Principe di Belmonte 26 e rimarrà aperta al pubblico, offrendo una serie di opere che approfondiscono questa relazione attraverso diverse interpretazioni visive.

Con la mostra personale AMARE, il 25 maggio Daniele Mazzoleni debutta a Palermo allo Spazio Sintesi (via Principe di Belmonte 26) portando in scena un’indagine profonda sul legame indissolubile tra l’essere umano e l’acqua, l’elemento più vitale e pervasivo del nostro pianeta.“Palermo -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Cronotopi dell’anima – Trame fra archetipi, spazio e tempo": al Mumi la mostra personale di Eugenio De MedioUn viaggio ontologico tra stratificazioni materiche e scavi mnemonici: la personale dell'artista che ridefinisce il rapporto tra Essere e Divenire.

La Sintesi: Rocco Casalino debutta con il nuovo quotidianoL’ex portavoce M5S lancia una testata online veloce e chiara prodotta da Andrea Iervolino Il panorama dell’informazione digitale italiana accoglie…...

CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ALLA SETTIMANA DELLE CULTURE DI PALERMO DEBUTTA LA PERSONALE [A]MARE DI DANIELE MAZZOLENI TRA ESTETICA POP E UN ...Con la mostra personale [A]MARE, il 25 maggio Daniele Mazzoleni debutta a Palermo allo Spazio Sintesi (via Principe di Belmonte 26) portando in scena fino al 26 giugno 2026 un’indagine profonda sul le ... italiannetwork.it