Fabio Cannavaro ha condiviso i dettagli sulla sua esperienza come ct dell’Uzbekistan, squadra che definisce “italiana” per le influenze e le scelte tattiche. Ha parlato delle sfide di portare questa selezione al Mondiale, sottolineando il ruolo di Montella come possibile sorpresa. L’ex capitano azzurro ha anche ricordato il successo a Berlino 2006, collegando passato e presente nel suo percorso calcistico.

L’intervista all’ex capitano azzurro Fabio Cannavaro: dai ricordi di Berlino 2006 alla nuova avventura come ct dell’Uzbekistan. Fabio Cannavaro nel 2006 a Berlino ha alzato la Coppa del Mondo. Vent’anni dopo vivrà un Mondiale da Commissario Tecnico dell’Uzbekistan, con la voglia di fare una bella figura. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’ITALIA FUORI DAL MONDIALE « Perché l’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Abbiamo Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Barella, Tonali, fatico a pensare che si possa perdere con la Bosnia. Poi abbiamo smesso di investire sui settori giovanili, costruiamo giocatori che vogliono uscire dal basso e dimentichiamo la scuola italiana ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cannavaro: «Vi racconto l’Uzbekistan “italiano” che porto al Mondiale. Montella sarà la sorpresa»

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Ciccio Troise | Da Napoli all'Uzbekistan per il sogno Mondiale

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