L’avventura di Rolando Bianchi al Mondiale con l’Uzbekistan di Cannavaro | Un sogno realizzato

Il Mondiale 2026 sarà il primo con 48 squadre e 104 partite, coinvolgendo 1.248 calciatori. Oltre ai giocatori, ci saranno circa mille membri dello staff tecnico e medico, oltre a decine di migliaia di altri professionisti impegnati dietro le quinte. Tra i partecipanti, anche un calciatore italiano che ha condiviso la sua esperienza con l’Uzbekistan durante il torneo, definendola “un sogno realizzato”.

Il Mondiale 2026 ha già numeri da record: ci saranno 48 squadre per 104 partite, con 1.248 giocatori, un migliaio di persone tra staff tecnici e medici, decine di migliaia di altri professionisti al lavoro dietro le quint e. E, in tutto questo, anche un bergamasco. Mica uno qualsiasi: Rolando Bianchi. L’ex attaccante dell’Atalanta – ma anche di Reggina, Torino, Manchester City e tante altre – nato a Lovere e cresciuto ad Albano Sant’Alessandro, parteciperà alla Coppa del Mondo nel nord America come collaboratore tecnico dell’ex capitano azzurro campione del mondo Fabio Cannavaro, che dallo scorso 6 ottobre è alla guida della nazionale dell’Uzbekistan. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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