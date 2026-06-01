L’Ungheria non fornirà armi all’Ucraina nemmeno con Magyar al governo

L’Ungheria ha annunciato che non fornirà armi all’Ucraina, anche con un nuovo governo. Dopo le elezioni di aprile, alcuni temevano che Budapest avrebbe cambiato posizione e sostenuto le richieste di Kiev e Bruxelles. Tuttavia, il governo ha confermato la sua decisione di non inviare armamenti. La posizione ungherese rimane invariata, indipendentemente dal risultato elettorale e dalla composizione del nuovo esecutivo.

Con la sconfitta di Orbán alle elezioni di aprile qualcuno temeva che Budapest si piegasse completamente ai desiderata di Kiev e di Bruxelles. E invece il nuovo primo ministro Péter Magyar ha dichiarato qualche giorno fa che non intende fornire armi all’Ucraina. Il rifiuto di Magyar. Il nuovo governo ungherese ha già dato l’assenso al mega prestito da 90 miliardi a favore di Kiev e ha espresso disponibilità a supportarne gli sforzi di adesione all’Unione Europea. Ma sulla questione delle forniture belliche Budapest resta inamovibile anche col successore di Orbán. Magyar lo ha detto con la massima chiarezza e ne ha informato il segretario generale della NATO Mark Rutte. 🔗 Leggi su Follow.it

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