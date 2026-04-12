Elezioni Ungheria cosa cambia per l' Ue con Magyar | dall' allargamento all' Ucraina al prestito per Kiev e il futuro bilancio

Il 13 aprile a Bruxelles si sono svolti incontri legati alle elezioni in Ungheria, con focus sui possibili scenari futuri dell’Unione Europea. Si sono discussi temi come l’allargamento a Ucraina, il prestito per Kiev e il bilancio comunitario. La situazione politica in Ungheria potrebbe influenzare la composizione e le decisioni dell’UE, portando a scenari diversi riguardo alla sua unità e alle sue politiche.

Il 13 aprile, a Bruxelles, sarebbero potuto essere bianco o nero. Sarebbe potuta essere un'Europa tornata di nuovo a 27 o un'Unione di fatto monca, con l'Ungheria con un piede e mezzo fuori. Si sapeva che la conferma di Viktor Orban, o la sua sconfitta, avrebbero avuto effetti deflagratori che sarebbero andati ben oltre i confini del Paese mitteleuropeo, incidendo su dossier cruciali come l'allargamento all'Ucraina, il prestito da 90 miliardi per Kiev, il futuro bilancio pluriennale. L'Ue e le elezioni in Ungheria Ci sono due aspetti che si intersecavano nelle elezioni sulle rive del Danubio. Uno strettamente politico, e riguarda il futuro del sovranismo europeo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Elezioni Ungheria, cosa cambia per l'Ue con Magyar: dall'allargamento all'Ucraina al prestito per Kiev e il futuro bilancio Elezioni Ungheria, cosa cambia se perde Orban? Con Magyar via all'europeismo "costruttivo"In Ungheria una nuova alba sembra essere alle porte, un rinnovamento che sembra apporre la parola "fine" su quanto è stato definito, dal 2010 in poi,... Ungheria schiera truppe al confine con l’Ucraina: escalation con Kiev per l’oleodotto Druzhba in vista delle elezioni“La sicurezza del popolo ungherese e dell’Ungheria viene prima di tutto! Le Forze di Difesa ungheresi sono pronte a svolgere i compiti assegnati”.