Ucraina Orban | Finché Kiev non fornirà petrolio non riceverà gas dall' Ungheria

Il primo ministro ungherese ha annunciato che il paese interromperà gradualmente le forniture di gas naturale all’Ucraina, specificando che le forniture riprenderanno solo se Kiev fornirà petrolio. Inoltre, ha comunicato che il gas naturale residuo sarà immagazzinato a livello locale. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra i due paesi riguardo alle forniture energetiche.

“Interromperemo gradualmente le forniture di gas naturale all’Ucraina e immagazzineremo il gas naturale rimanente a livello locale”. Lo ha detto il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán, in un video pubblicato sui social media. “Finché l’Ucraina non fornirà petrolio, non riceverà gas dall’Ungheria”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Orban: "Finché Kiev non fornirà petrolio, non riceverà gas dall'Ungheria" Articoli correlati Leggi anche: Orban: Ungheria non supporta Ucraina se non riceve il petrolio Leggi anche: Ucraina, Orban: “Pronti a sostenere Kiev quando riavremo il nostro petrolio” Una raccolta di contenuti su Finché Kiev Temi più discussi: Orbán: Niente soldi UE all’Ucraina finché non riaprono i rubinetti del Druzhba; Nessuno può ricattarci: I leader Ue contro il veto di Orbán su Kiev; Orbán: Niente fondi UE a Kiev finché resta bloccato il petrolio Druzhba; Tutti uniti sull’Iran ma (ancora) divisi su Kiev. Ucraina, Orban: Finché Kiev non fornirà petrolio, non riceverà gas dall'Ungheria(LaPresse) Interromperemo gradualmente le forniture di gas naturale all'Ucraina e immagazzineremo il gas naturale rimanente a livello locale. Lo ... stream24.ilsole24ore.com Orban stacca il gas a ZelenskyL'ultimatum del premier ungherese affinché l'Ucraina garantisca l'approvvigionamento di Budapest con petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba ... today.it A lungo dalle cancellerie europee e dalle tribune dei nazigolpisti di Kiev si è continuato a declamare sui “crimini di guerra russi” a Bucha, finché è risultato chiaro che, per i propagandisti ucraini e i loro padrini europei, era molto più conveniente far cadere un s - facebook.com facebook