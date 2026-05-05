Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale rappresentanti del settore cinematografico durante la presentazione dei candidati ai David di Donatello. Nel suo discorso, ha dichiarato che il cinema rappresenta un patrimonio del Paese e che deve essere sostenuto con convinzione. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità legate alla produzione cinematografica. L’evento si è svolto in un clima di confronto tra istituzioni e professionisti del settore.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il mondo del cinema per la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello, sottolinea il valore strategico della cultura: “Il cinema è patrimonio del Paese e va sostenuto con convinzione”. Servizio di Falzone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Mattarella riceve al Quirinale il mondo del cinema: “Patrimonio da sostenere”

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