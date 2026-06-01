Luis Enrique ha conquistato la sua terza Champions League, la seconda consecutiva con il PSG 4.0. La squadra si distingue per l’assenza di giocatori costosi e capricciosi, puntando su un gruppo di giovani che gioca compatto.

Luis Enrique. Terza Champions in carriera, la seconda di fila con il suo PSG 4.0. Niente figurine strapagate e capricciose, ma un gruppo di giovani che gioca insieme. Il tecnico si conferma tra i top in Europa, eppure il suo nome resta misteriosamente fuori dall'Olimpo di stampa e critica. Duro, attento ai dettagli, un vincente a 360 gradi, determinato come quando era in campo. Vincerà ancora per la sua bimba che lo guarda vincere da lassù. Milan. C'è una scena cult nel film 'Frankenstein Junior' in cui i protagonisti scavano per riesumare un cadavere e uno fa: «Potrebbe andare peggio, e come? Potrebbe piovere». E parte un nubifragio. Ecco la sintesi perfetta di ciò che provano i tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luis dimenticato e il Diavolo Frankenstein Jr.

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