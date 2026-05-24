L’Inter ha ottenuto un tesoretto con tre giovani calciatori. Frattesi, Luis Henrique e Stankovic jr sono stati venduti a club di altri campionati, generando così entrate economiche per la società. La cifra complessiva non è stata ancora resa pubblica, ma si tratta di un’operazione che coinvolge trasferimenti di giocatori di età e talento promettente. La notizia ha suscitato reazioni sui social network.

2026-05-23 09:15:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Quanto spenderà l’Inter sul mercato la prossima estate? Il tema sembra incuriosire i tifosi in questi giorni, considerando le diverse operazioni che dovranno fare i nerazzurri in entrata anche per far fronte agli addii a parametro zero che stanno per delinearsi e i nomi che già iniziano a circolare. La cifra che Marotta e Ausilio potranno impiegare, come noto, dipenderà da una somma: al margine che la proprietà avrà intenzione di affidare alla dirigenza andrà, infatti, aggiunto tutto ciò che in viale della Liberazione saranno in grado di ricavare dalle cessioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Frattesi, Luis Henrique e Stankovic jr: ecco il tesoretto Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MERCATO INTER: FABREGAS ATTACCASTANKOVIC TESORETTO PER KONÈ E JONESVERSO BOLOGNA-INTER

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – Retroscena Frattesi, l’epilogo è scontato: sarà un’estate con il telefono in manoSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stagione di Davide Frattesi si è conclusa con poche presenze e nessun gol segnato.

Inter, ecco Luis Henrique prima del derby: “Per vincere dobbiamo essere più cattivi”Luis Henrique, calciatore dell'Inter, ha rilasciato una dichiarazione a 'DAZN' prima del derby contro il Milan.

Temi più discussi: Frattesi, Luis Henrique e Stankovic jr: ecco il tesoretto Inter; CdS - Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Luis Henrique: la situazione di chi è in bilico; Diouf VICE Dumfries? Corriere: Luis Henrique ha mercato; CdS - Tesoretto da 90 milioni per il mercato: tre sul mercato.

Frattesi, Luis Henrique e Stankovic jr: ecco il tesoretto InterQuanto spenderà l’Inter sul mercato la prossima estate? Il tema sembra incuriosire i tifosi in questi giorni, considerando le diverse operazioni che dovranno fare i nerazzurri in entrata anche per far ... corrieredellosport.it

CdS - Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Luis Henrique: la situazione di chi è in bilicoCi sono diversi calciatori dell'Inter il cui futuro è in bilico. Chi per un contratto in scadenza, chi perché reduce da un'annata in cui ha giocato pochissimo, chi perché ha giocato non dando l'impres ... msn.com