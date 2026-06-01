L’Ucraina colpisce ancora il cuore energetico della Russia

Da linkiesta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, l’Ucraina ha condotto attacchi contro infrastrutture energetiche in Russia, causando blackout e danni alle reti di distribuzione. Le fonti ufficiali russe hanno confermato l’intervento e segnalato interruzioni di corrente in diverse regioni. Non sono stati comunicati danni umani. Le autorità russe stanno valutando i danni e le ripercussioni sulle forniture di energia.

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L’Ucraina continua a colpire in profondità le infrastrutture energetiche russe. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, una vasta operazione con droni a lungo raggio ha preso di mira diversi impianti legati all’industria petrolifera russa, tra cui la raffineria di Saratov, uno dei nodi energetici più importanti della regione del Volga. A riferirlo è il Kyiv Independent, citando lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine. Secondo la ricostruzione fornita dallo Stato Maggiore delle Forza armate ucraine, riportata dal Kyiv Independent, l’operazione è stata condotta dal 1° Centro Separato dei Sistemi Senza Pilota in coordinamento con le Forze per le Operazioni Speciali, l’intelligence militare e altre unità dell’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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