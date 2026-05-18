La vendetta ucraina | 586 droni colpiscono il cuore della Russia

Nella notte, circa 586 droni sono stati utilizzati in un attacco che ha colpito zone industriali e condomini a Mosca. Le autorità russe hanno riferito di danni a strutture civili e di un intervento di emergenza. Il governo ucraino ha rivendicato l’operazione, definendola una risposta agli attacchi precedenti condotti da Mosca. La situazione ha causato l’attivazione di sistemi di difesa e l’evacuazione di alcune aree, senza però segnalare vittime tra i civili.

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L’annunciata «risposta giustificata» di Kiev è arrivata: sulla Russia sono piombati quasi 600 droni, di cui oltre 100 solo su Mosca, diventando uno dei più grandi attacchi ucraini dall’inizio della guerra. La rappresaglia segue il massiccio raid russo sulla capitale ucraina giovedì, in cui sono state uccise 24 persone. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che già giovedì aveva promesso una reazione, ieri ha commentato: «Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate». E con «i droni che hanno raggiunto la regione di Mosca», il messaggio lanciato alla Russia è che «il Paese deve porre fine alla guerra». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La vendetta ucraina: 586 droni colpiscono il cuore della Russia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ucraina, Zelensky: “I droni colpiscono Mosca, cambiano la percezione della guerra”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di uno dei più grandi attacchi di droni contro la Russia, quello che nella giornata di domenica... Ucraina, Leopoli sotto attacco, droni colpiscono il centro della città: “Danni a sito Unesco”Violento attacco russo colpisce il centro della città, distrutto un edificio patrimonio dell'Unesco.