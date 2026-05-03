L'Ucraina ha condotto recenti attacchi contro porti e petroliere sulla costa russa, inclusi droni a Primorsk e operazioni contro la cosiddetta “flotta ombra”. Questi attacchi mirano a colpire le risorse energetiche che forniscono supporto al paese coinvolto nel conflitto. La situazione si concentra anche sul settore del petrolio, con azioni che interessano le infrastrutture di approvvigionamento e trasporto.

Droni su Primorsk e attacchi alla “flotta ombra”: l'Ucraina punta a indebolire le entrate di Mosca. La guerra si gioca anche sul petrolio, nel mirino le risorse che alimentano il conflitto L’offensivaucrainasi sposta sempre più in profondità sul territorio russo, colpendo un settore strategico: quelloenergetico. Una scelta che punta a indebolire la capacità economica di Mosca e, di riflesso, il suo sforzo bellico. Flotta ucraina colpisce petroliere e porti russi in un raid, l’obiettivo è colpire l’economia russa e non solo. Secondo leautorità locali,un attacco con droni ha colpito il porto diPrimorsk, sul Mar Baltico, uno degli snodi chiave per l’export di greggio russo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina colpisce il cuore energetico russo: raid su porti e petroliere

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