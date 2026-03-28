Recentemente si sono verificati sviluppi legali nella lite tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta, con quest’ultimo che ha presentato una querela nei confronti dell’altra. La questione, che ha attirato l’attenzione pubblica, si è concentrata su questa azione giudiziaria, segnando un passo importante nell’evoluzione della disputa tra i due soggetti.

Si apre un nuovo capitolo nello scontro tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta, una vicenda che nelle ultime ore ha assunto contorni legali. La produttrice e volto televisivo ha deciso di querelare il noto manager dopo alcune dichiarazioni contenute nel suo libro L’Uragano – Soli, fulmini e saette, dove vengono raccontati anche presunti retroscena sulla sua vita privata e sul matrimonio con Paolo Bonolis. La questione è emersa pubblicamente durante la partecipazione di Bruganelli al format YouTube Non è la Tv, condotto da Andrea Parrella insieme a Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. In quell’occasione, la 52enne ha chiarito la sua posizione senza lasciare spazio a interpretazioni: “Di quelle dichiarazioni sono andata a parlare nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’ho querelato”. Sonia Bruganelli e lo scontro con Lucio Presta: cosa sta succedendo

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