Nella vicenda tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta si sono aggiunte nuove tensioni, con accuse dirette che hanno riacceso il dibattito. Sonia Bruganelli ha rivolto parole dure nei confronti di Presta, che ha risposto a sua volta, alimentando lo scontro pubblico. La discussione ha coinvolto anche il conduttore Paolo Bonolis, indicato come vittima nella disputa tra gli altri due. La vicenda si svolge attraverso dichiarazioni e repliche sui social e in alcuni interventi pubblici.

Lo scontro a distanza tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta torna a far discutere, riportando inevitabilmente al centro anche Paolo Bonolis. Vecchie tensioni mai sopite riemergono con dichiarazioni pungenti e repliche altrettanto dirette, alimentando un botta e risposta che continua a dividere l’opinione pubblica. Tra accuse personali e riferimenti al passato, la vicenda si arricchisce di nuovi capitoli che rendono il clima sempre più acceso. E teso. Lucio Presta torna a parlare di Bonolis: ecco cosa ha detto. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Presta ha espresso nostalgia per il rapporto che lo legava a Bonolis, sottolineando quanto quella lontananza pesi ancora oggi.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bonolis “vittima” di Sonia Bruganelli? Presta fa un’accusa durissima al conduttore e lei risponde a tono!

Bonolis e Sonia Bruganelli, sapete cosa hanno fatto dopo le rivelazioni shock sugli amanti

Notizie correlate

Leggi anche: Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): "Ingratitudine e ossessione"

Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografiaAscolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Lucio Presta: Bonolis mi manca, vittima della Sindrome di Stoccolma. La reazione di Sonia Bruganelli è durissima; Lucio Presta: Paolo Bonolis è l'amico che mi manca tanto, è vittima della sindrome di Stoccolma (Sonia Bruganelli); Lucio Presta 'rimpiange' Paolo Bonolis, la replica di Sonia Bruganelli: Strano modo di comportarsi...; GOSSIP | Bonolis, Lucio Presta: Vittima di una sindrome. E la Bruganelli….

Bonolis vittima di Sonia Bruganelli? Presta fa un’accusa durissima al conduttore e lei risponde a tono!Non accenna a finire la querelle che riguarda Paolo Bonolis, il suo ex manager Lucio Presta e Sonia Bruganelli: ecco gli ultimi fatti. donnapop.it

Lucio Presta: Bonolis mi manca, vittima della Sindrome di Stoccolma. La reazione di Sonia Bruganelli è durissimaRicordiamo che Lucio Presta ha lanciato le voci di presunti tradimenti da parte di Sonia quando era sposata con Paolo e ribadito più volte che lei avrebbe volontariamente spinto Bonolis a interrompere ... today.it

Ancora con questa storia dell’amico Strano modo di comportarsi con le mogli degli amici". Così Sonia Bruganelli ha risposto senza mezzi termini a Lucio Presta, che in una recente intervista aveva ricordato con nostalgia il rapporto con Paolo Bonolis, lascian - facebook.com facebook