Una discussione tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli continua a suscitare attenzione, con nuove dichiarazioni e repliche tra i protagonisti. La vicenda riguarda un rapporto professionale e personale che ha generato commenti e controrepliche pubbliche. Dopo le recenti affermazioni di Presta, Bruganelli ha risposto con parole che hanno alimentato ulteriormente la discussione. La situazione resta di attualità nel mondo dello spettacolo, attirando l'interesse di molti osservatori.

Una polemica che sembra non finire mai. Quella tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli appartiene chiaramente a questa categoria. A riaccendere il dibattito, questa volta, è stata un’intervista rilasciata dal manager al settimanale Gente, in cui Lucio Presta è tornato a parlare di Paolo Bonolis con una certa nostalgia. L’agente dei Vip non ha mai nascosto di aver sofferto parecchio per questa rottura, attribuendone (almeno in parte) la responsabilità a una persona precisa. La nostalgia di Lucio Presta per Paolo Bonolis. Lucio Presta non usa giri di parole. “Paolo è l’amico che mi manca e mi manca tanto”, ha dichiarato al settimanale, aggiungendo subito dopo: “Lui è vittima della sindrome di Stoccolma, secondo me è così”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paolo Bonolis, Lucio Presta parla ancora della rottura. La replica al veleno di Bruganelli

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