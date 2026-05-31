Lucignano sboccia a festa | i colori della Maggiolata nelle nostre foto

Notizia in breve

A Lucignano si è svolta la tradizionale Maggiolata, con le strade piene di colori e festeggiamenti. Le immagini mostrano carri decorati e gruppi di persone che partecipano alla celebrazione. La manifestazione, che si tiene ogni anno, ha attirato molti visitatori, creando un’atmosfera vivace e gioiosa nel centro storico. La festa si è conclusa con un corteo che ha attraversato le vie principali del paese.