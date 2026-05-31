Lucignano sboccia a festa | i colori della Maggiolata nelle nostre foto
A Lucignano si è svolta la tradizionale Maggiolata, con le strade piene di colori e festeggiamenti. Le immagini mostrano carri decorati e gruppi di persone che partecipano alla celebrazione. La manifestazione, che si tiene ogni anno, ha attirato molti visitatori, creando un’atmosfera vivace e gioiosa nel centro storico. La festa si è conclusa con un corteo che ha attraversato le vie principali del paese.
Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla L'87ª edizione della Maggiolata Lucignanese è dedicata ai Giochi Olimpici: ecco le immagini che trasformano il borgo in un grande giardino a cielo aperto Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L 🔗 Leggi su Lortica.it
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